Жители Кукуевки продолжают бороться за права на свои участки

На незастроенных участках Кукуевки они посадили картошку и накрыли её от заморозков. В итоге огородного флешмоба с высоты птичьего полета теперь отчетливо читается буквально крик о помощи

В Курском районе жители деревни Кукуевка не сдаются и продолжают активную борьбу за свои права на построенное жилье, сообщает телеканал « ТАКТ ». Три года назад люди приобрели земельные участки на территории населённого пункта, но при их оформлении возникли проблемы. Оказалось, что жилые строения расположены в буферной зоне заповедника имени Алёхина. Кукуевцы просили помочь с проблемой губернатора и Министерство природных ресурсов. Весной местные жители решили обратиться к Владимиру Путину необычным способом. На незастроенных участках Кукуевки они посадили картошку и накрыли её от заморозков. В итоге огородного флешмоба с высоты птичьего полета теперь отчетливо читается буквально крик о помощи.





Владимир Кузнецов, житель деревни Кукуевка Курского района: «Наша проблема Кукуевки не может быть решена на региональном уровне, а только на федеральном уровне. На уровне правительства РФ, Минприродресурсов или Президента РФ. Время идет, проблема остается. Жители нервничают. Многие доведены уже до отчаяния. Поэтому решили вот таким способом обратиться к Президенту страны. Посадив картофель на пустых незастроенных участках, на которых строиться пока нельзя. Надеемся, что наша просьба не останется без внимания главы государства».





Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса, Роман Старовойт на очередном оперативном заседании одной из первых тем предложил рассмотреть именно проблемы кукуевцев. В самое ближайшее время этому вопросу посвятят отдельное совещаниие.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Завтра мы с вами проведём очередное совещание по поводу Кукуевку. Сейчас весна, лето началось. Активизировались жители Кукуевки. В условиях развития распространения коронавирусной инфекции надо нам обновить информацию по прохождению решения этого вопроса в федеральных органах исполнительной власти. Поэтому завтра в закрытом режиме пока между собой обсудим эти темы».





Как отметил Алексей Смирнов, в настоящее время специальное Постановление Правительства на доработке. А вот заповедник согласился пойти на уступки при определённых условиях.





Алексей Смирнов, заместитель губернатор Курской области: «На доработке в очередной раз постановление России и сейчас оно вернётся на утверждение по охранным этим всем зонам. Нам ответили, что какое-то положение наше областное делать до выхода этого постановления нецелесообразно. Но в то же время мы проводили работу по заповедникам и они согласились согласовать строительство ИЖС, если мы им уступим особо охраняемые территории по области».





По словам Смирнова список таких территорий уже определён. В Кукуевке тем временем «картофельное обращение» к Путину скоро зацветёт, а жители не теряют надежду, что их проблема наконец будет решена.