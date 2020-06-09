Жители Кукуевки продолжают бороться за права на свои участки

В Курском районе жители деревни Кукуевка не сдаются и продолжают активную борьбу за свои права на построенное жилье, сообщает телеканал «ТАКТ». Три года назад люди приобрели земельные участки на территории населённого пункта, но при их оформлении возникли проблемы. Оказалось, что жилые строения расположены в буферной зоне заповедника имени Алёхина. Кукуевцы просили помочь с проблемой губернатора и Министерство природных ресурсов. Весной местные жители решили обратиться к Владимиру Путину необычным способом. На незастроенных участках Кукуевки они посадили картошку и накрыли её от заморозков. В итоге огородного флешмоба с высоты птичьего полета теперь отчетливо читается буквально крик о помощи.
Владимир Кузнецов, житель деревни Кукуевка Курского района: «Наша проблема Кукуевки не может быть решена на региональном уровне, а только на федеральном уровне. На уровне правительства РФ, Минприродресурсов или Президента РФ. Время идет, проблема остается. Жители нервничают. Многие доведены уже до отчаяния. Поэтому решили вот таким способом обратиться к Президенту страны. Посадив картофель на пустых незастроенных участках, на которых строиться пока нельзя. Надеемся, что наша просьба не останется без внимания главы государства».
Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса, Роман Старовойт на очередном оперативном заседании одной из первых тем предложил рассмотреть именно проблемы кукуевцев. В самое ближайшее время этому вопросу посвятят отдельное совещаниие.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Завтра мы с вами проведём очередное совещание по поводу Кукуевку. Сейчас весна, лето началось. Активизировались жители Кукуевки. В условиях развития распространения коронавирусной инфекции надо нам обновить информацию по прохождению решения этого вопроса в федеральных органах исполнительной власти. Поэтому завтра в закрытом режиме пока между собой обсудим эти темы».
Как отметил Алексей Смирнов, в настоящее время специальное Постановление Правительства на доработке. А вот заповедник согласился пойти на уступки при определённых условиях.
Алексей Смирнов, заместитель губернатор Курской области: «На доработке в очередной раз постановление России и сейчас оно вернётся на утверждение по охранным этим всем зонам. Нам ответили, что какое-то положение наше областное делать до выхода этого постановления нецелесообразно. Но в то же время мы проводили работу по заповедникам и они согласились согласовать строительство ИЖС, если мы им уступим особо охраняемые территории по области».
По словам Смирнова список таких территорий уже определён. В Кукуевке тем временем «картофельное обращение» к Путину скоро зацветёт, а жители не теряют надежду, что их проблема наконец будет решена.