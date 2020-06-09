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Лента новостей / В регионе

В администрации рассказали, как будет возобновляться плановая медпомощь в Курской области

Плановая работа поликлиник должна возобновиться 1 июля

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Плановая медпомощь в Курской области будет возобновляться поэтапно. Две государственные стоматологии уже начали работать в понедельник - это 8-я детская и областная. На очереди стоматологическое отделение при горбольнице №2 Железногорска. Его планируется открыть для всех пациентов 16 июня, рассказали в областной администрации.
А дальше все будет зависеть от рекомендаций Минздрава, главного санитарного врача Курской области и регионального оперштаба. Плановая работа поликлиник региона в зависимости от эпидобстановки тоже начнет постепенно возобновляться, подождать осталось всего до 1 июля. Однако и сейчас ограничений по оказанию медпомощи в поликлиниках нет. 
Если пациенту нужна высокотехнологическая медицинская помощь в федеральных клиниках, на базе лаборатории курского кожвендиспансера его тестируют на коронавирус.
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