В администрации рассказали, как будет возобновляться плановая медпомощь в Курской области

Плановая работа поликлиник должна возобновиться 1 июля

Плановая медпомощь в Курской области будет возобновляться поэтапно. Две государственные стоматологии уже начали работать в понедельник - это 8-я детская и областная. На очереди стоматологическое отделение при горбольнице №2 Железногорска. Его планируется открыть для всех пациентов 16 июня, рассказали в областной администрации.

А дальше все будет зависеть от рекомендаций Минздрава, главного санитарного врача Курской области и регионального оперштаба. Плановая работа поликлиник региона в зависимости от эпидобстановки тоже начнет постепенно возобновляться, подождать осталось всего до 1 июля. Однако и сейчас ограничений по оказанию медпомощи в поликлиниках нет.

Если пациенту нужна высокотехнологическая медицинская помощь в федеральных клиниках, на базе лаборатории курского кожвендиспансера его тестируют на коронавирус.