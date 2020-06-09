Курский Следком проведет виртуальный прием граждан

Но на него все равно нужно записаться по телефону

11 июня куряне смогут обратиться в Следственный комитет. Прием граждан пройдет в режиме онлайн. Его проведет руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин. Общение с жителями пройдет по видеосвязи в «WhatsApp», «Viber», «Zoom», «Skype» и «Discord» с 16 до 18 часов.





На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления.





Несмотря на то, что прием пройдет онлайн, на него как и предле нужно записаться. Телефоны для справок и предварительной записи 51-30-14 и 70-33-87.

Отмечается, что предварительная запись закончится в 18.00 накануне дня приема, то есть завтра.