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Курский Следком проведет виртуальный прием граждан

Но на него все равно нужно записаться по телефону

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11 июня куряне смогут обратиться в Следственный комитет. Прием граждан пройдет в режиме онлайн. Его проведет руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин. Общение с жителями пройдет по видеосвязи в «WhatsApp», «Viber», «Zoom», «Skype» и «Discord» с 16 до 18 часов. 

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления. 

Несмотря на то, что прием пройдет онлайн, на него как и предле нужно записаться. Телефоны для справок и предварительной записи 51-30-14 и 70-33-87. 
Отмечается, что предварительная запись закончится в 18.00 накануне дня приема, то есть завтра.
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