Курские дорожники отремонтировали почти 40 тыс. м² полотна

В Курской области продолжается ямочный ремонт

Ямочный ремонт курских дорог выполнен на площади более 38 тыс. м². Половина из них - в Курске.





Работы ведутся во всех районах области. Сейчас дорожники трудятся в Щигровском, Курском, Золотухинском, Солнцевском, Беловском, Льговском, Советском, Касторенском и Октябрьском районах. Ремонт проходит на участках трасс:

Будановка – Гремячка;

Курск – Касторное;

Белая – Кривицкие Буды;

Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной;

«Курск - Борисоглебск» – Кшенский – граница Липецкой области – Кшень – Панское;

«Крым» – Духовец;

«Курск – Борисоглебск» – Касторное – граница Липецкой области;

Солнцево – Дубовец;

Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной.

В столице Соловьиного края работы идут на улицах Есенинской, Тракторной, Гайдара, Школьной, Белинского и на Мирном проезде.

Курян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.