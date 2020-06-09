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Лента новостей / В регионе

Курские дорожники отремонтировали почти 40 тыс. м² полотна

В Курской области продолжается ямочный ремонт

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Ямочный ремонт курских дорог выполнен на площади более 38 тыс. м². Половина из них - в Курске. 

Работы ведутся во всех районах области. Сейчас дорожники трудятся в Щигровском, Курском, Золотухинском, Солнцевском, Беловском, Льговском, Советском, Касторенском и Октябрьском районах. Ремонт проходит на участках трасс:
 
Будановка – Гремячка; 
Курск – Касторное; 
Белая – Кривицкие Буды; 
Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной; 
«Курск - Борисоглебск» – Кшенский – граница Липецкой области – Кшень – Панское; 
«Крым» – Духовец; 
«Курск – Борисоглебск» – Касторное – граница Липецкой области; 
Солнцево – Дубовец; 
Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной. 
 
В столице Соловьиного края работы идут на улицах Есенинской, Тракторной, Гайдара, Школьной, Белинского и на Мирном проезде. 
 
Курян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
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