Курские дорожники отремонтировали почти 40 тыс. м² полотна

Ямочный ремонт курских дорог выполнен на площади более 38 тыс. м². Половина из них - в Курске.
Работы ведутся во всех районах области. Сейчас дорожники трудятся в Щигровском, Курском, Золотухинском, Солнцевском, Беловском, Льговском, Советском, Касторенском и Октябрьском районах. Ремонт проходит на участках трасс:
Будановка – Гремячка;
Курск – Касторное;
Белая – Кривицкие Буды;
Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной;
«Курск - Борисоглебск» – Кшенский – граница Липецкой области – Кшень – Панское;
«Крым» – Духовец;
«Курск – Борисоглебск» – Касторное – граница Липецкой области;
Солнцево – Дубовец;
Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной.
В столице Соловьиного края работы идут на улицах Есенинской, Тракторной, Гайдара, Школьной, Белинского и на Мирном проезде.
Курян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.