В этом году в Курске изъяли из обращения 43 поддельных купюры

Большинство из них - номиналом в 5 тысяч рублей

В этом году в Курске полицейские изъяли из обращения 43 поддельных купюры. Большинство из них - номиналом в 5 тысяч рублей, остальные имеют достоинство в тысячу и две тысячи.





Чаще всего фальшивки обнаруживаются не в момент сбыта на кассе магазина, а уже в банке, после пересчета доставленной инкассаторами наличности. Из-за этого по горячим следам удаётся раскрыть лишь около трети таких преступлений.





Правоохранители рекомендуют курянам быть бдительными и внимательно осматривать попавшие в руки банкноты. Фальшивомонетчики подделывают водяные знаки сегодня достаточно легко. Обращать внимание следует на защитные элементы денежных знаков: наличие скрытых радужных полос (на однотонном поле в центре орнаментной полосы при наклоне банкноты появляются красные и зеленые полосы), скрытое изображение символов «РР», защитную металлизированную нить, микротекст.





Если же вам досталась поддельная купюра, то не стоит избавляться от неё, пытаясь расплатиться в магазине. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», можно лишиться свободы на срок до 15 лет.