Курянам, взявшим под опеку стариков и детей во время пандемии, выплатили более 327 тысяч пособия

В течение трех месяцев временным опекунам положена выплата в размере 12 130 рублей в месяц за каждого взятого на проживание человека

14 курян взяли в свои семьи под опеку стариков и детей на период пандемии. Речь идет о детях из организаций для детей-сирот и детях, оставшихся без попечения родителей, инвалидах, престарелых гражданах из организаций социального обслуживания.





Согласно постановлению правительства в течение трех месяцев - с апреля по июнь - временным опекунам положена выплата в размере 12 130 рублей в месяц за каждого взятого на проживание человека. Список таких опекунов сформирован и утверждён на региональном уровне в соответствии с постановлением губернатора.





Средства из федерального бюджета получили 14 человек на общую сумму 327,5 тыс. рублей.