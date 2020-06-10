39-летняя курянка умерла от коронавирусной пневмонии

За день в Курской области зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом

71 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Курской области за день. Всего у нас уже 3690 заболевших, сообщает оперштаб. Выздоровевших пациентов в этот раз больше - 93, всего вылечились 1954 курянина.





Под медицинским наблюдением остаются 1717 пациентов: 145 – в инфекционной больнице имени Семашко, 89 – в 6-й горбольнице, 75 – в городском роддоме, 48 – в БМСП, 19 – на лечении в Железногорской горбольнице № 1. 1341 человек лечится дома под контролем врачей.





Умерла еще одна пациентка - 39-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Таким образом от коронавируса умерли уже 19 наших земляков.





Кроме этого, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 405 человек. Снят карантин с 6 449 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 157 человек.





Курские лаборатории провели 70 277 тестов на COVID-19, только во вторник обследовано 1 486 человек.