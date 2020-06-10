Больше трети курских организаций сработали в первом квартале в убыток

Курскстат изучил результаты работы местных предприятий

Курскстат изучил результаты работы курских организаций в первом квартале этого года. Тогда еще не было режима самоизоляции, он начал действовать в конце марта, поэтому он не сильно повлиял на общий результат. Однако выяснилось, что больше трети предприятий сработали в убыток.

По подсчетам специалистов, сальдированный финансовый результат курских организаций - прибыль минус убыток - не считая малых, бюджетных предприятий и банков по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился почти на 28,5%.