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В Курске дорогу не поделили электросамокат и «Мицубиши»

Авария произошла на улице Ольшанского

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ДТП с участием электросамоката случилось в Курске 9 июня. Как сообщили в ГИБДД, столкновение произошло примерно в 6 вечера напротив д. 19 по ул. Ольшанского. 

28-летний водитель автомобиля «Мицубиши», двигаясь со стороны ул. Заводской по ул. Ольшанского в направлении ул. Дейнеки допустил наезд на 22-летнего парня, который пересекал проезжую часть дороги на электросамокате. В результате ДТП любитель экотранспорта, который считается пешеходом, получил травмы. Водитель был трезвым.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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