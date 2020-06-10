В Курске дорогу не поделили электросамокат и «Мицубиши»

Авария произошла на улице Ольшанского

ДТП с участием электросамоката случилось в Курске 9 июня. Как сообщили в ГИБДД, столкновение произошло примерно в 6 вечера напротив д. 19 по ул. Ольшанского.





28-летний водитель автомобиля «Мицубиши», двигаясь со стороны ул. Заводской по ул. Ольшанского в направлении ул. Дейнеки допустил наезд на 22-летнего парня, который пересекал проезжую часть дороги на электросамокате. В результате ДТП любитель экотранспорта, который считается пешеходом, получил травмы. Водитель был трезвым.