Ночью под Курском два экипажа ДПС ловили пьяного лихача на «Патриоте»

Инцидент произошел в Октябрьском районе

Ночью в Октябрьском районе случилась настоящая погоня - полицейские ловили пьяного водителя.





Находясь на маршруте патрулирования экипаж ДПС получил сообщение, что по дороге Дьяконово-Суджа, совершая опасные маневры, передвигается водитель на автомобиле УАЗ-Патриот без государственных регистрационных знаков.





Стражи порядка вскоре заметили нарушителя. На неоднократные требования об остановке тот не реагировал, все больше увеличивая скорость. Тогда полицейские начали погоню.





Во время движения водитель УАЗа неоднократно создавал аварийные ситуации и в итоге он не справился с управлением и наехал на дорожный столб. Зацепив его колесом, протащил его еще несколько сотен метров. Однако и это лихача не остановило и он продолжил движение в сторону Курска.





На помощь этому экипажу прибыл второй. Двум экипажам ДПС все-таки удалось задержать нарушителя. Им оказался 56-летний мужчина, по внешним признакам он находился в нетрезвом состоянии. В дальнейшем экспертиза подтвердила состояние опьянения - 0,70 мг/л.





Теперь любитель пьяной езды стал фигурантом сразу нескольких административных дел. Рассмотрение материалов назначены на ближайшее время.