В Курской области село страдает из-за проблем с водоснабжением

Система водоснабжения изношена почти на 100%, но самостоятельно решить проблему местная власть не может

Жители села Большое Жирово Фатежского района страдают из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал « ТАКТ ». Часть населенного пункта сейчас вовсе без воды. Люди ищут ее самостоятельно, для чего часто пересекают оживленную федеральную трассу. Многие вынуждены просить о помощи, так как не в состоянии покинуть даже свой двор. Система водоснабжения изношена почти на 100% – отмечают в сельсовете, но самостоятельно решить проблему местная власть не может. Селяне обращались даже к губернатору.





Фатежский район. Село Большое Жирово. Жители одной стороны улицы, через которую проходит федеральная трасса, собрались, чтобы рассказать о насущных проблемах, которые связанны с водой. Уже пять дней как в кранах пусто, люди вынуждены кто как преодолевать полкилометра к ближайшей рабочей колонке, а потом доставлять назад полные ведра и баклажки.





Валентина Жирова, жительница села Большое Жирово:

«В настоящее время вообще воды нет. На протяжении уже пяти дней. Вообще не капает. Поэтому у нас мука, мы старые, больные. Очень трудно через трассу переходить, вы посмотрите, какая у нас федеральная трасса. Здесь колонка была, но сняли ручку. Говорят, что «Водоканал» снял. И вот у нас мука – нет воды».





Лидия Бартенева, жительница села Большое Жирово:





«Сейчас, в период эпидемии, по телевизору твердят, что руки надо часто мыть с мылом, причем долго. А чем? Вопрос»

Многие жители обезвоженной стороны улицы добраться к колонкам просто не в состоянии. Не позволяет здоровье.





Вынуждены постоянно просить о помощи.





- Я живу с мужем, у него болезнь Паркинсона, он не может. Мы оба не можем, не способны. У меня почки одной нет, я на инсулине. У нас тут все инвалиды. Пожалуйста, помогите нам! Водички нет. Даже лекарства запить нечем»

Глава сельсовета считает, что причина отсутствия воды – порыв на линии. В целом же, отмечает, проблемы идут одна за другой с 2015 года. Система изношена почти на 100%, давление низкое, уже три раза реанимировалась скважина, башня неоднократно переваривалась. Резюмирует - нужен ремонт. Но полномочий на изготовление проектно-технической документации у местной власти нет.





Ульяна Субботина, глава Большежировского сельсовета:

«Но в связи с тем, что это моя территория, мои жители, мною предпринимались действия. Я начала подготовку проектно-сметной документации, мы в том году съемку провели. Проект на стадии завершения. Но так как, понимаете, есть формальности, я не могу утверждать на экспертизу, потому что это полномочия района. А район эти полномочия не передает».





Бывшая депутат законодательного собрания сельсовета считает, что ситуацию может исправить новая водонапорная башня. По ее словам, соответствующие решения несколько лет назад уже принимались.