В Курске оштрафовали 8 нелегальных торговцев продуктами

Рейды прошли на проспектах Дружбы и Дериглазова, а также на улице Студенческая

В Курске провели рейд по местам несанкционированной торговли. В нем участвуют представители администраций городских округов, сотрудники полиции и Роспотребнадзора.





Так, за два дня проверок на проспектах Дружбы и Дериглазова, а также на улице Студенческая ревизоры составили 8 протоколов на торговцев продуктами. Как пояснили в мэрии, все они торговали фруктами и овощами без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. У продавцов не было медкнижек, а также средств индивидуальной защиты. Покупки в таких местах часто опасны для здоровья покупателей, так как продажа ведется без соблюдения санитарных норм.

Курские власти обещают продолжить такие рейды.