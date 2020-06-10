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В Курске оштрафовали 8 нелегальных торговцев продуктами

Рейды прошли на проспектах Дружбы и Дериглазова, а также на улице Студенческая

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В Курске провели рейд по местам несанкционированной торговли. В нем участвуют представители администраций городских округов, сотрудники полиции и Роспотребнадзора. 

Так, за два дня проверок на проспектах Дружбы и Дериглазова, а также на улице Студенческая ревизоры составили 8 протоколов на торговцев продуктами. Как пояснили в мэрии, все они торговали фруктами и овощами без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. У продавцов не было медкнижек, а также средств индивидуальной защиты. Покупки в таких местах часто опасны для здоровья покупателей, так как продажа ведется без соблюдения санитарных норм. 
 
Курские власти обещают продолжить такие рейды.
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