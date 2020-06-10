  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С 15 июня полеты из Курска в Москву возобновятся с прежней частотой

Летать в столицу куряне смогут ежедневно утром и вечером

Читайте также

С 15 июня полеты из Курска в Москву возобновятся с прежней частотой. Летать в столицу куряне смогут ежедневно утром и вечером на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании «РусЛайн». Время в пути составит чуть больше часа. Ранее из-за пандемии количество вылетов было сокращено до одного рейса в день. 

Ежедневный рейс из столицы в Курск назначен на 7:50 с прибытием в 9 утра. В 9:45 самолет будет вылетать из Курска с приземлением в московском аэропорту Внуково в 10:55. Вечернее расписание таково: вылет из Москвы – 20:00, прилет в Курск – 21:10, вылет в Москву - 21:50.

С 1 июня возобновилось и авиасообщение с Санкт-Петербургом. На время действия особого режима количество полетов сокращали до двух в неделю. Теперь рейсы осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Расписание полетов следующее:

понедельник: отправление из Санкт-Петербурга в 16:25, прилет в Курск в 18:20;
среда: отправление из Санкт-Петербурга в 16:10, прилет в Курск в 18:05;
пятница: отправление из Санкт-Петербурга в 12:20, прилет в Курск в 14:15;
воскресенье: отправление из Санкт-Петербурга в 8:30, прилет в Курск в 10:25.

Телефоны для справок: 8 800 5555 800 и 8 (4712) 34-00-60.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске оштрафовали 8 нелегальных торговцев продуктами

Селянка из Курской области взяла кредит, чтобы помочь приехать в Россию незнакомцу из соцсети

В Курской области село страдает из-за проблем с водоснабжением

Долги курского санатория составили 2,5 миллиона рублей

Курская область. Жителей Кукуевки, у которых дома не оформлены в собственность, освободят от налогов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске