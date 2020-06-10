Летать в столицу куряне смогут ежедневно утром и вечером

С 15 июня полеты из Курска в Москву возобновятся с прежней частотой. Летать в столицу куряне смогут ежедневно утром и вечером на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании «РусЛайн». Время в пути составит чуть больше часа. Ранее из-за пандемии количество вылетов было сокращено до одного рейса в день.





Ежедневный рейс из столицы в Курск назначен на 7:50 с прибытием в 9 утра. В 9:45 самолет будет вылетать из Курска с приземлением в московском аэропорту Внуково в 10:55. Вечернее расписание таково: вылет из Москвы – 20:00, прилет в Курск – 21:10, вылет в Москву - 21:50.





С 1 июня возобновилось и авиасообщение с Санкт-Петербургом. На время действия особого режима количество полетов сокращали до двух в неделю. Теперь рейсы осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Расписание полетов следующее:





понедельник: отправление из Санкт-Петербурга в 16:25, прилет в Курск в 18:20;

среда: отправление из Санкт-Петербурга в 16:10, прилет в Курск в 18:05;

пятница: отправление из Санкт-Петербурга в 12:20, прилет в Курск в 14:15;

воскресенье: отправление из Санкт-Петербурга в 8:30, прилет в Курск в 10:25.





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