Главврач курской областной больницы: «Большинство подписавших письмо в Генпрокуратуру медиков отказались от своих подписей»

Главврач сам обратился в полицию

Главврач курской областной больницы рассказал о ситуации с обращениями медиков в Генпрокуратуру. По письму от нейрохирургов, по словам Дмитрия Полякова, провели проверку и пришли к выводу, что сотрудники попытались переложить свои обязанности на других. Также главврач говорит, что никто из членов коллектива нейрохирургического отделения с какими-либо проблемами к нему не обращался, а обеспеченность СИЗами он проверял лично в начале пандемии. Обращение по его словам, адресовано в большей степени не руководителю медучреждения, а к руководителю отделения.

Что касается второго письма, которое медработники направляли в Генпрокуратуру, выяснилось, что 26 человек из 31 подписавшихся от своих подписей отказались и вообще не подтвердили, что видели или читали это заявление. А некоторым из них даже не удалось дозвониться.

В итоге главврач сам обратился в полицию.