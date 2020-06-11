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Главврач курской областной больницы: «Большинство подписавших письмо в Генпрокуратуру медиков отказались от своих подписей»

Главврач сам обратился в полицию

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Главврач курской областной больницы рассказал о ситуации с обращениями медиков в Генпрокуратуру. По письму от нейрохирургов, по словам Дмитрия Полякова, провели проверку и пришли к выводу, что сотрудники попытались переложить свои обязанности на других. Также главврач говорит, что никто из членов коллектива нейрохирургического отделения с какими-либо проблемами к нему не обращался, а обеспеченность СИЗами он проверял лично в начале пандемии. Обращение по его словам, адресовано в большей степени не руководителю медучреждения, а к руководителю отделения. 
Что касается второго письма, которое медработники направляли в Генпрокуратуру, выяснилось, что 26 человек из 31 подписавшихся от своих подписей отказались и вообще не подтвердили, что видели или читали это заявление. А некоторым из них даже не удалось дозвониться. 
В итоге главврач сам обратился в полицию.
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