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Школьные команды КВН из Курской области выступят в шоу на СТС

15 июня на телеканале СТС стартует новая версия шоу «Детский КВН»

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15 июня на телеканале СТС стартует новая версия шоу «Детский КВН». Курскую область представят две команды -  «Антоновка» и «Глубинка».

Конкурсный отбор проходил в рамках Международного фестиваля детских команд КВН, в нем приняли участие 150 команд из разных регионов. В результате были выбраны только 36 коллективов, среди которых представители Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Барнаула, Волгограда и других городов.

Выступление команды «Глубинка» можно увидеть 15 июня в 9:00, команду «Антоновка» покажут в это же время, но 23 июня. Ведущими программы станут Михаил Галустян и звезда шоу «Лучше всех!» Ева Смирнова, а также актриса Юлия Михалкова.
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