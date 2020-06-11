За день коронавирус выявили почти у 80 курян

Однако выздоровевших больше - 94, а всего болезнь победили больше половины заразившихся

Еще у 79 курян за день выявили коронавирус. Всего на сегодня, по данным оперштаба, 3 769 подтвержденных случаев заболевания. Выписаны за сутки 94 пациента, всего выздоровевших уже 2048 человек, то есть больше половины от всех заболевших. Новых смертей, к счастью, нет. По последним данным их 19.





Под медицинским наблюдением остаются 1702 пациента: 155 – в инфекционной больнице имени Семашко, 84 – в 6-й горбольнице, 81 – в городском роддоме, 54 – в БСМП, также 22 жителя Железногорска лечатся от ковида в местной горбольнице № 1. Но значительная часть пациентов - 1306 - лечатся дома под контролем врачей.





Кроме этого на домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 371 человек. Снят карантин с 6 545 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 150 человек.

Курские лаборатории провели 71 912 тестов на COVID-19, в том числе накануне обследовано 1 635 человек.