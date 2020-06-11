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Белорусского перевозчика оштрафуют за перевес турецкой клубники

400 кг лишних ягод обнаружили курские таможенники

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Более 400 килограммов лишней свежей клубники обнаружили в белорусском грузовике курские таможенники.
Через пункт пропуска Суджа из Турции в Москву следовал автомобиль, с грузом свежей клубники общим весом более 19 тонн. При анализе сканируемых изображений возникли сомнения в весе и количестве товара.
В ходе досмотра таможенники пересчитали грузовые места и взвесили товар, выяснилось, что общий вес товара составил 19555 кг, что на 419 кг больше, чем заявлено в товарно-сопроводительных документах. Перевозчик разницу в весе товара объяснить не смог.

В итоге на него составили административный протокол. Перевозчику грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, юридическому лицу, в адрес которого следовал товар, придется уплатить налоги в отношении всей партии товара, отметили в Курской таможне.
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