BMW 3 Series Long Wheelbase выйдет на рынок Индии
Новый флагман компании «БМВ» может получить силовую установку от 7 series.
Ранее BMW 3 Series Long Wheelbase продавалась только на рынке Китая, откуда новинку и предполагается поставлять в Индию. Маркетинговой фишкой, которая может подстегнуть продажи BMW 3 Series Long Wheelbase в Индии, должна стать панорамная крыша, опция, которую индийские покупатели традиционно встречают очень тепло.
Силовые агрегаты в автомобиле, скорее всего, останутся прежними. 2,0 литра бензин и 2,0 литра дизель будут работать в паре с восьмиступенчатым автоматом. Двигаться автомобиль будет только на заднем приводе.
110 мм, которые отличают BMW 3 Series Long Wheelbase от стандартной версии BMW 3 Series, целиком отданы задним пассажирам, к услугам которых новые более комфортабельные кресла и более качественная акустика. Так же в BMW 3 Series Long Wheelbase появится подсветка передних сидений.
Тем временем новый флагман компании «БМВ» может получить силовую установку от 7 series. Новинка числится под индексом X8 M.
Источник - https://glas.ru/auto/44072-bmw-rasshirit-geografiju-prodazh-3-series-versii-long-wheelbase.html