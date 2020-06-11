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Лента новостей / В России

BMW 3 Series Long Wheelbase выйдет на рынок Индии

Новый флагман компании «БМВ» может получить силовую установку от 7 series.

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О своих намерениях вывести на рынок Индии BMW 3 Series Long Wheelbase недавно заявили представители баварского автомобильного концерна.

Ранее BMW 3 Series Long Wheelbase продавалась только на рынке Китая, откуда новинку и предполагается поставлять в Индию. Маркетинговой фишкой, которая может подстегнуть продажи BMW 3 Series Long Wheelbase в Индии, должна стать панорамная крыша, опция, которую индийские покупатели традиционно встречают очень тепло.

Силовые агрегаты в автомобиле, скорее всего, останутся прежними. 2,0 литра бензин и 2,0 литра дизель будут работать в паре с восьмиступенчатым автоматом. Двигаться автомобиль будет только на заднем приводе.

110 мм, которые отличают BMW 3 Series Long Wheelbase от стандартной версии BMW 3 Series, целиком отданы задним пассажирам, к услугам которых новые более комфортабельные кресла и более качественная акустика. Так же в BMW 3 Series Long Wheelbase появится подсветка передних сидений.  

Тем временем новый флагман компании «БМВ» может получить силовую установку от 7 series. Новинка числится под индексом X8 M.

Источник -  https://glas.ru/auto/44072-bmw-rasshirit-geografiju-prodazh-3-series-versii-long-wheelbase.html
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