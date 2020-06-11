Жительница Курской области лишилась почти полсотни тысяч, продавая шубу в интернете

Женщина разместила объявление на рекламном сайте и стала жертвой мошенника

34-летняя жительница Курчатова перевела мошенникам 48 тысяч рублей. При этом ей не звонили лже-банкиры, и она ничего не покупала по сомнительным объявлениям в сети.





Женщина сама разместила на рекламном сайте объявление о продаже шубы. Вскоре ей позвонил мужчина, который захотел купить вещь. Он прислал ей ссылку, по которой женщина прошла и увидела данные о поступлении денежных средств на неизвестный счет, но чтобы их перевести на свой личный счет, ей нужно было ввести номер банковской карты и код CVC с обратной стороны карты. Жительница города атомщиков указала все эти данные, а также ввела пароль с кодом, пришедший ей на телефон. Но деньги не поступили. Тогда она повторила процедуру еще три раза. Когда же женщина вошла в онлайн-приложение своего банка, то обнаружила списание 48 тысяч рублей со своего счета.





Теперь во все детали совершенных онлайн-операций предстоит вникать правоозранителям. Сейчас проводятся проверки для принятия процессуальных решений, пояснили в полиции.