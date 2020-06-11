Курская область: Жители села 2-е Банино ждут новую дорогу

Скорая помощь сюда проезжает только, если на улице сухо

В селе 2-е Банино сейчас почти полсотни жителей. Это люди разного возраста, есть пожилые, есть многодетные семьи с маленькими детьми, и все они уже не один год ждут, когда в их населенном пункте появится нормальная дорога с твердым покрытием. Грунтовка, соединяющая их с селом 1-е Банино, где расположены школа, магазин, клуб и другие значимые объекты, остается единственной транспортной артерией, связывающей с цивилизацией, сообщает телеканал «

ТАКТ

». Но после каждого сильного дождя она плывет и превращается в вязкую грязь. На этой дороге не раз застревали машины, и наученные горьким опытом жители села, предпочитают преодолевать это расстояние пешком. Здесь в каждом доме есть не одна пара резиновых сапог, ведь иначе по такой дороге просто не проберешься. Скорая помощь сюда проезжает только, если на улице сухо.





Наталья Третьяк:

- У меня был случай, это была осень 2019 года, у меня приболел отец, была температура у него 39. Мы думали, простуда, пройдет, в итоге, ситуация дошла до того, что были также дожди, скорая не смогла проехать, она остановилась на плотине где постоянно машины оставляют люди, и мой отец с температурой 39, была лихорадка, он пешком шел до плотины. Люди элементарно не могут ни пройти, ни проехать, даже скорая.





Дорога в обход для транспорта не годится. Она идет вдоль болотистой местности и проходит через ветхий мост, каждый поход по которому может закончиться трагедией.

Наталья Третьяк:

- Люди уже сами дощечки набивают, чтобы хоть не свалиться, когда морозы, оледенело все. Люди уже набивают сами, чтобы не полететь вниз. Ее не делали уже сколько. Нам администрация сказала, подождите, давайте решим проблему с дорогой, подождите с вашей кладкой. В итоге ни кладки, ни дороги. 1-е Банино находится еще в нормальном состоянии, не в таком плачевном, то есть, там ни бугров нет, чтобы взъезжать пытаться, пробовать. У них там как бы нормально, там еще насыпан щебень. Там сыпали щебень нам не насыпали ни крошки.





Между тем, в сельсовете отмечают, что проект дороги уже готов и должен вскоре пройти экспертизу. Если все пройдет гладко, дорога должна появиться в 2021 году.





Валентина Быстрякова, глава Банинского сельсовета:

- В июле прошлого года мы приступили к выполнению проектно-изыскательских работ по строительству дороги «село 1-е и 2-е Банино- деревня Моховое» протяженностью 6.3 км. Для подготовки и оплаты проектно-сметной документации было обращение главы Фатежского района и наших депутатов на директора «Курскагро» Родина, чтобы они оказали помощь. В августе нам был выделен 1 миллион для проплаты проектно-сметной документации, эта сумма, согласно договора, была выплачена. Все шло нормально, но где-то в ноябре, ноябрь-декабрь месяц поступили новые указания, то ли рекомендации. В результате этого проектный институт, согласно моему письму, приостановил изготовление проектно-сметной документации. В начале это года, когда все было решено, установлены нормы, стоимость, потому что изменились под этот асфальт виды строительных материалов, проектно-сметная документация в настоящий момент на сегодняшний день подана вся на экспертизу.





Отсыпать грунтовку асфальтовой крошкой или щебнем жителям села не предлагают. Такая временная мера, по словам чиновников, неприемлема из-за особенностей почвы и отсутствия финансовых средств.





Валентина Быстрякова, глава Банинского сельсовета:

- Но это земля, поймите, только дождик и никаких вопросов нет потому, что это земля, это грязь. Отсыпать кварцитом это бессмысленно, это нужно все делать по технологии. И кто мне даст кварцит? Мы сегодня делаем современную дорогу с асфальтовым покрытием.





Про небольшой мост, который жители просят починить, в проекте новой дороги указаний нет. Но в сельсовете заверяют, что починить его помогут фермеры. Правда, даже примерные сроки ремонта жителям села 2-е Банино не называются.