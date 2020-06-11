Курский активист через суд просит закрыть платные парковки

Он усмотрел в работе платных парковок нарушения Закона о защите прав потребителей

Курский активист Владимир Синельников, тот самый, который пытался оспорить введенные губернатором коронавирусные ограничения в суде и потерпел в этом неудачу, теперь пытается закрыть платные парковки в Курске. Он усмотрел в работе платных парковок нарушения Закона о защите прав потребителей, сообщает ИА «Секунда».





В суд по поводу парковок Синельников обратился еще в феврале, но из-за пандемии иск начнут рассматривать только сейчас.





Как отмечает активист, у него есть претензии к качеству работы паркоматов, также он утверждает, что цели по разгрузке улиц от автомобилей и пополнению городской казны не достигнуты. Синельников просит приостановить работу платных парковок до устранения всех нарушений.





Напомним, это не единственный судебный процесс, связанный с платными парковками в Курске. Инвестор "Ростелеком" уже давно безуспешно пытается отсудить у мэрии недополученную прибыль от проекта - 64 млн рублей. Либо предлагает приобрести за 13 млн их оборудование. Глава администрации Виктор Карамышев сообщил, что город готов забрать все оборудование только бесплатно, чтобы потом демонтировать. Так как, по его словам, в том виде, в котором оно сделано, оно не имеет права на существование.