Открытие летних площадок кафе в Курской области отложили на неделю

Ранее сообщалось о том, что они смогут принять посетителей уже 15-го июня, но теперь придется подождать до 22-го

Открытие летних площадок кафе в Курской области отложено, сообщает региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства.





Ранее сообщалось о том, что они смогут принять посетителей уже 15-го июня, но теперь придется подождать еще неделю - до 22-го. До этого момента специалисты комитета должны будут проверять готовность объектов к открытию.





Напомним, режим повышенной готовности в Курской области продлен до 5 июля. Так сегодня решил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Парад Победы у нас перенесли на 23 августа. Его приурочат к 77-й годовщине Курской битвы.