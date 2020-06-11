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Открытие летних площадок кафе в Курской области отложили на неделю

Ранее сообщалось о том, что они смогут принять посетителей уже 15-го июня, но теперь придется подождать до 22-го

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Открытие летних площадок кафе в Курской области отложено, сообщает региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства. 

Ранее сообщалось о том, что они смогут принять посетителей уже 15-го июня, но теперь придется подождать еще неделю - до 22-го. До этого момента специалисты комитета должны будут проверять готовность объектов к открытию. 

Напомним, режим повышенной готовности в Курской области продлен до 5 июля. Так сегодня решил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Парад Победы у нас перенесли на 23 августа. Его приурочат к 77-й годовщине Курской битвы.
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