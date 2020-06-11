Курские пчеловоды создали группу для взаимодействия с фермерами

Массовый мор пчёл – для курских пасечников эта проблема по-прежнему крайне важна

Массовый мор пчёл – для курских пасечников эта проблема по-прежнему крайне важна. По официальным данным, в прошлом сезоне в регионе погибло более 5 тысяч пчелиных семей. Порядка 100 пчеловодов лишились дохода. Нынешней весной насекомые снова начали гибнуть. В региональном комитете АПК утверждали, что никаких несанкционированных потравов не проводится. Однако пчеловоды в это верить отказываются.





Андрей Малыхин, председатель КРОО «Союз пчеловодов»: «Случилось то, чего мы очень сильно боялись. Потравили пчёл. Потравили на рапсе, на стадии цветения, и ситуация очень грустная. Потравили пчёл по последней информации у председателя общества пчеловодов Беловского района. Очень сильно осыпаются, через пару дней может никого не остаться».





Насекомые погибают в разных районах области. В курском Союзе пчеловодов намерены выяснить точную причину их гибели.





Андрей Малыхин: «Мне звонили с Золотухинского района. Пчеловоды в истерике. Просят помощи председателей сельсоветов. Потому что в прямую предупреждают, что будут обрабатывать горчицу в стадии цветения первым классом».

Предупреждения об обработках полей ведутся в неправильной форме, считают пчеловоды. Пасечников нужно оповещать более понятным и доступным способом, уверен Андрей Малыхин.





Андрей Малыхин: «Многие пчеловоды – это люди в годах и они не понимают кадастровых номеров. Поэтому ещё в марте я представителю комитета АПК предлагал лично создание канала в вотсапе. Куда могут добавиться все фермеры и пчеловоды. Каждый фермер в любое время сможет выложить информацию: где и какая обработка проводится. Это была бы абсолютно эксклюзивная платформа, потому что в России такого нет».





Прошло три месяца, однако о создании подобного канала в комитете АПК почему-то забыли, отмечает Малыхин. Пчеловодов снова не хотят слышать и понимать. Потому они самостоятельно создали группу в мессенджере телеграмм под названием «Медовое содружество» Курск. Присоединиться может любой желающий: не только пчеловоды и фермеры, но также и чиновники.





Источник - телеканал «ТАКТ»