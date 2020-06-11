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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество

Адреса, телефоны для справок

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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество - в электросетях будут проводиться плановые работы. Потерпеть временные неудобства придется жителям следующих улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 15 по 19 июня с 9-00 до 16-30: 

ул. 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3, Магистральная ул. 9, 7, 5, Строительный проезд 1-5, Дроздовская, Панинская, Кукуевский переулок, Белая, Васильковая, Пигорева 12-20а, 13, 15, Сумская 22-32, Дейнеки 2-6, 13-19, Ольшанского 21б, Комарова 16б.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 19 июня с 9-00 до 15-00: 
Ул. Карла Маркса 66/2, Карла Маркса 66/5, Карла Маркса 66 В

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 15 по 19 июня с 9-30 до 16-00: 

Борзеновский переулок 12-46, 21-49, Новая Первомайская 2-54, 1-47, Новый Первомайский переулок 2-18, 1-19, Фрунзе 100-106, Маяковского 157-179, 142-230, Маяковский переулок 1-33, 2-36, Северная 1-25, 1-й Северный переулок 1-11, 2-12, 2-й Северный переулок 2-12, 1-13, 3-й Северный переулок 1-11, 2-8, ул. 1-я Западная 1-35, 2-42, Островского 60-84, 1-45;

18 июня с 13-30 до 16-00:

ул. Фрунзе 1-65, 36-62, Октябрьская 132-216

Телефон для справок: 26-32-10
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