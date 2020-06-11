Курская область. В праздники изменится график движения пригородных поездов

Речь идет о поездах, курсирующих на участках Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Курск – Колпны и Курск – Касторная-Курская

В праздничные дни изменится график движения пригородных поездов, курсирующих на участках Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Курск – Колпны и Курск – Касторная-Курская.

● поезда № 6370 и № 6371 сообщением Льгов – Арбузово проследуют по маршруту 12 июня, а 11, 13 и 14 июня временно из графика выведены;





● поезда № 6361/6362, № 6362/6361 сообщением Курск – Ливны с 11 по 13 июня в рейсы не выйдут, проследуют по маршруту только 14 июня;





● поезда № 6360 и № 6361 сообщением Курск – Кшень, а также № 6359 и № 6362 Кшень – Ливны 12 и 13 июня выполнят рейсы согласно расписанию, а 11 и 14 июня из графика выведены;





● поезда № 6506/6505, № 6505/6506 сообщением Курск – Колпны проследуют по маршруту 12 и 14 июня, а 13 июня в рейсы не выйдут;





● поезда № 6382/6383 сообщением Курск – Касторная-Курская 11 и 14 июня выполнят рейсы согласно расписанию, а 12 и 13 июня из графика выведены.

Подробно ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» www.rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».