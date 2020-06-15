В первую очередь изменения ждут участок улицы Ленина от площади Перекальского до Театральной





Презентация дизайн-кода начнется в 6 вечера на официальной странице областной администрации «ВКонтакте».

В Курске сегодня презентуют дизайн-код. Разумеется дистанционно. Правила городского дизайна начали разрабатывать летом прошлого года. Они регулируют параметры для размещения рекламных вывесок на фасадах, вид входных групп, цветовое решение, размещение кондиционеров и даже спутниковых тарелок и отделку балконов. Начать планируют с улицы Ленина - на участке от площади Перекальского до Театральной площади.