За выходные от коронавирусной пневмонии скончались трое мужчин, самому молодому из них было 38 лет

Количество заболевших коронавирусом в Курской области перевалило за 4 тысячи - у 4058 курян подтвержден этот диагноз. Выздоровели уже 2172 пациента.





За выходные выявлено 289 случаев заражения, только за последний день - 64. От коронавирусной пневмонии скончались трое мужчин, самому молодому из них было 38 лет. Всего на сегодня, по данным оперштаба, зарегистрировано 22 смерти от ковида.





Под медицинским наблюдением остаются 1864 пациента: 165 – в инфекционной больнице имени Семашко, 95 – в 6-й горбольнице, 85 – в городском роддоме, 59 – БСМП, 25 – в Железногорской горбольнице № 1. Еще 1435 курян лечатся дома.





Кроме этого, на домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 406 человек. Снят карантин с 6 700 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.





Курские лаборатории провели уже 78 276 исследований материала на COVID-19, также сделано 298 тестов на антитела методом ИФА.