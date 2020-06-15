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Количество заболевших коронавирусом в Курской области перевалило за 4 тысячи

За выходные от коронавирусной пневмонии скончались трое мужчин, самому молодому из них было 38 лет

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Количество заболевших коронавирусом в Курской области перевалило за 4 тысячи - у 4058 курян подтвержден этот диагноз. Выздоровели уже 2172 пациента. 

За выходные выявлено 289 случаев заражения, только за последний день - 64. От коронавирусной пневмонии скончались трое мужчин, самому молодому из них было 38 лет. Всего на сегодня, по данным оперштаба, зарегистрировано 22 смерти от ковида.

Под медицинским наблюдением остаются 1864 пациента: 165 – в инфекционной больнице имени Семашко, 95 – в 6-й горбольнице, 85 – в городском роддоме, 59 – БСМП, 25 – в Железногорской горбольнице № 1. Еще 1435 курян лечатся дома. 

Кроме этого, на домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 406 человек. Снят карантин с 6 700 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек. 

Курские лаборатории провели уже 78 276 исследований материала на COVID-19, также сделано 298 тестов на антитела методом ИФА.
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