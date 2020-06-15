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Мошенники, покупая мебель у курянки, оформили на нее кредит

На момент совершения операции у женщины на счету не было никаких сбережений, и  она продиктовала аферистам не только номер банковской карты, но и секретный код из смс-сообщения

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32-летняя жительница Курска стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Женщина разместила в интернете объявление о продаже мебели. Вечером ей позвонил покупатель, который готов был сразу перечислить необходимую сумму за товар, а после забрать мебель, воспользовавшись услугами грузового такси. 

Курянка согласилась на условия незнакомца и продиктовала ему не только номер банковской карты, но и секретный код из смс-сообщения. На момент совершения операции у нее на счету не было никаких сбережений, и она наивно полагала, что ее действия абсолютно правильны. 

Получив доступ к онлайн-кабинету своей жертвы, мошенники оформили на её имя кредит. Деньги сразу зачислились на карту. Лжепокупатель вновь перезвонил курянке и сообщил об ошибочном переводе крупной суммы. Аферист попросил вернуть часть денег обратно. Курянка перевела через ближайший терминал 113 тысяч на номер мобильного телефона. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Мошенников ищут.
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