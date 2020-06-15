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Лента новостей / В регионе

В курском Доме Советов напомнили о выходном 24 июня

По всей стране региональные власти продолжают отменять парады Победы

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По всей стране региональные власти продолжают отменять парады Победы. Решили не рисковать здоровьем людей в Пятигорске, в Пензе, Челябинске и Якутске, а в Ульяновске парад проведут без зрителей. На данный момент известно, что от парада 24 июня отказались также в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.

Одними же из первых о таком решении объявили власти Белгородской, Орловской и Курской областей, а также  Пермского края. 

При этом, как отметили в региональной администрации, несмотря на то, что в Курской области парад Победы перенесли на 23 августа, 24 июня (это среда) останется нерабочим днем с сохранением зарплаты согласно указу президента.
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