В курском Доме Советов напомнили о выходном 24 июня

По всей стране региональные власти продолжают отменять парады Победы

По всей стране региональные власти продолжают отменять парады Победы. Решили не рисковать здоровьем людей в Пятигорске, в Пензе, Челябинске и Якутске, а в Ульяновске парад проведут без зрителей. На данный момент известно, что от парада 24 июня отказались также в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.





Одними же из первых о таком решении объявили власти Белгородской, Орловской и Курской областей, а также Пермского края.





При этом, как отметили в региональной администрации, несмотря на то, что в Курской области парад Победы перенесли на 23 августа, 24 июня (это среда) останется нерабочим днем с сохранением зарплаты согласно указу президента.