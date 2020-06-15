Курянин в медицинской маске украл восемь велосипедов

Горожанам он посоветовал хранить велосипеды в квартирах или других безопасных помещениях

В Курске задержали серийного похитителя велосипедов. На его счету как минимум восемь краж.





Как рассказали в городском УМВД, грабитель действовал по ночам, рассчитывая не попасться на глаза случайным свидетелям. Пользуясь сложившимися обстоятельствами - пандемией - злоумышленник прятал лицо под маской, а вдобавок надевал тёмные очки и накрывался капюшоном.





Иногда мужчине приходилось перекусывать велозамки, но в большинстве случаев он предпочитал забирать свободно стоящие велосипеды. В одном из случаев он похитил сразу два велосипеда, которые были связаны вместе. Похищенные транспортные средства он продавал за бесценок случайным прохожим в людных местах.





Полицейским удалось задержать преступника. Сейчас он сотрудничает со следствием и рассказывает о своих криминальных достижениях. Курянам же он посоветовал хранить велосипеды в квартирах или других безопасных помещениях.





Часть похищенного имущества уже изъяли. На допросах задержанный пообещал постараться возместить нанесённый ущерб. В отношении него возбуждены уголовные дела в трёх городских отделах полиции. Наказание фигурант получит по совокупности совершённых преступлений, пояснили в полиции.