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Лента новостей / В регионе

Курянин в медицинской маске украл восемь велосипедов

Горожанам он посоветовал  хранить велосипеды в квартирах или других безопасных помещениях

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В Курске задержали серийного похитителя велосипедов. На его счету как минимум восемь краж. 

Как рассказали в городском УМВД, грабитель действовал по ночам, рассчитывая не попасться на глаза случайным свидетелям. Пользуясь сложившимися обстоятельствами - пандемией - злоумышленник прятал лицо под маской, а вдобавок надевал тёмные очки и накрывался капюшоном. 

Иногда мужчине приходилось перекусывать велозамки, но в большинстве случаев он предпочитал забирать свободно стоящие велосипеды. В одном из случаев он похитил сразу два велосипеда, которые были связаны вместе. Похищенные транспортные средства он продавал за бесценок случайным прохожим в людных местах. 

Полицейским удалось задержать преступника. Сейчас он сотрудничает со следствием и рассказывает о своих криминальных достижениях. Курянам же он посоветовал  хранить велосипеды в квартирах или других безопасных помещениях. 

Часть похищенного имущества уже изъяли. На допросах задержанный пообещал постараться возместить нанесённый ущерб. В отношении него возбуждены уголовные дела в трёх городских отделах полиции. Наказание фигурант получит по совокупности совершённых преступлений, пояснили в полиции.
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