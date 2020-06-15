Названа дата боя между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом

Поединок назначен на 15 августа

Названа дата боя между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом за титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Боксеры должны были встретиться 2 мая в Манчестере, но им помешала пандемия.





Сейчас СМИ сообщают, что поединок назначен на 15 августа, пройдет он на территории штаб-квартиры компании «Matchroom Boxing» в английском Брентвуде. Ранее сообщалось, что бой пройдет без зрителей.





Напомним, на счету 40-летнего курянина 35 побед в 38 боях, его 32-летний соперник выиграл 27 из 28 поединков.