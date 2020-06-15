  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Спорт

Названа дата боя между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом

Поединок назначен на 15 августа

Читайте также

Названа дата боя между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом за титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Боксеры должны были встретиться 2 мая в Манчестере, но им помешала пандемия. 

Сейчас СМИ сообщают, что поединок назначен на 15 августа, пройдет он на территории штаб-квартиры компании «Matchroom Boxing» в английском Брентвуде. Ранее сообщалось, что бой пройдет без зрителей.

Напомним, на счету 40-летнего курянина 35 побед в 38 боях, его 32-летний соперник выиграл 27 из 28 поединков.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянам запретили жечь костры и сухостой

Невыплатой зарплат работникам курского детского санатория заинтересовалась прокуратура

Курским семьям выплатят по 3 тысячи рублей на подростков 16-17 лет

Курские поисковики подняли останки пятерых советских солдат

Курянин в медицинской маске украл восемь велосипедов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске