Курские поисковики подняли останки пятерых советских солдат

13 июня поисковые отряды «Курган» и «Курский фронт» провели поисковую разведку в селе Богородицкое Касторенского района

13 июня поисковые отряды «Курган» и «Курский фронт» провели поисковую разведку в селе Богородицкое Касторенского района. Здесь на пути рвавшихся к Дону и Воронежу немецких дивизий (9 танковая и 377 пехотная) насмерть стояли подразделения 284 стрелковой дивизии подполковника Батюка и артиллеристы 3-й и 4-й истребительных бригад. Ценой больших потерь советские бойцы и командиры на три дня задержали ударные немецкие части.





В ходе раскопок поисковики подняли останки пятерых советских солдат, погибших при обороне Касторного 1-3 июля 1942 года. Найдены медальон и запечатанная гильза, которые будут отправлены на экспертизу, сообщает телеканал « ТАКТ ».





Курские поисковики начали работать в Касторенском районе два года назад, когда в районе с. Ольховатка были подняты останки четверых советских солдат, установлено имя одного из них, Порохина Михаила Ивановича из Челябинской области. Сегодня в Храме Успения Пресвятой Богородицы поселка Касторное подготовлены к торжественному захоронению останки 35 советских солдат и офицеров. Имена троих установлены:

Сысоев Михаил Андреевич, 1923 г.р. - из Карелии,

Филатов Петр Степанович 1923 г. р. - из Томской области

Морозов Владимир Иванович 1911 г.р. - из Новосибирской области.





Когда позволит эпидемиологическая обстановка, будет проведено торжественное захоронение героев. Как рассказал командир отряда «Курган» Алексей Сотников, все бойцы числятся пропавшими без вести. Ведется розыск родственников. На экспертизе в лаборатории «Солдатский медальон» в Москве находится один медальон и два документа.