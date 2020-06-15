Эта мера поддержки будет единовременной и заявительной

Курским семьям выплатят по 3 тысячи рублей на подростков 16-17 лет. Об этом сегодня сообщил губернатор. Речь идет о региональной мере поддержки. Она будет единовременной и заявительной.





Как отметили на оперативном совещании, на федеральном уровне решение о выплатах этой категории несовершеннолетних пока не принято. Ранее, напомним, президент установил единовременную выплату на детей от 3 до 15 лет.





По подсчетам замгубернатора Андрея Белостоцкого, в Курской области проживают около 20 тысяч подростков 16-17 лет. Выплаты должны поступить на счета курян в июле.