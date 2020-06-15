Невыплатой зарплат работникам курского детского санатория заинтересовалась прокуратура

Задолженность размером более 200 тысяч ведомство через суд

Прокуратура Сеймского округа Курска проверила информацию о невыплате зарплат работникам «Областного детского санатория». Как выяснило ведомство, они не получили положенные деньги за апрель и май. Общая сумма задолженности составила 235 тысяч рублей.





Прокуратура направила в суд иски с требованием рассчитаться с людьми.





Также представление устранении выявленных нарушений направлено руководителю учреждения. Кроме того прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.





Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений в прокуратуре пообещали проконтролировать.