Невыплатой зарплат работникам курского детского санатория заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Сеймского округа Курска проверила информацию о невыплате зарплат работникам «Областного детского санатория». Как выяснило ведомство, они не получили положенные деньги за апрель и май. Общая сумма задолженности составила 235 тысяч рублей.
Прокуратура направила в суд иски с требованием рассчитаться с людьми.
Также представление устранении выявленных нарушений направлено руководителю учреждения. Кроме того прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений в прокуратуре пообещали проконтролировать.