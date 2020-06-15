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Невыплатой зарплат работникам курского детского санатория заинтересовалась прокуратура

Задолженность размером более 200 тысяч ведомство через суд
требует погасить

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Прокуратура Сеймского округа Курска проверила  информацию о невыплате зарплат работникам «Областного детского санатория». Как выяснило ведомство, они не получили положенные деньги за апрель и май. Общая сумма задолженности составила 235 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд иски с требованием рассчитаться с людьми.

Также представление устранении выявленных нарушений направлено руководителю учреждения. Кроме того прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений в прокуратуре пообещали проконтролировать.
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