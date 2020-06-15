Курянам запретили жечь костры и сухостой

В Курской области установился третий класс пожарной опасности, в отдельных районах - четвертый

В Курской области из-за жаркой и сухой погоды установился третий класс пожарной опасности. Сегодня, по прогнозам специалистов, он вырастет до четвертого в Обоянском районе.





В связи с этим в регионе запрещены контролируемые палы и отжиги сухой растительности. Такое решение приняли на ежедневном селекторном совещании по оперативной обстановке.





Сильный ветер и жара могут стать причиной серьезного пожара и привести к плачевным последствиям. В региональном МЧС напоминают, что палы сухостоя и порубочных остатков можно проводить после подачи соответствующей заявки в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области с соблюдением всех норм и правил пожарной безопасности.





В спасательном ведомстве отметили, что за минувшие сутки сотрудниками надзорных органов за нарушения требований пожарной безопасности составлено два административных протокола - в Курске и Щигровском районе.