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Лента новостей / В регионе

Курянам запретили жечь костры и сухостой

В Курской области установился третий класс пожарной опасности, в отдельных районах - четвертый 

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В Курской области из-за жаркой и сухой погоды установился третий класс пожарной опасности. Сегодня, по прогнозам специалистов, он вырастет до четвертого в Обоянском районе.

В связи с этим в регионе запрещены контролируемые палы и отжиги сухой растительности. Такое решение приняли на ежедневном селекторном совещании по оперативной обстановке.

Сильный ветер и жара могут стать причиной серьезного пожара и привести к плачевным последствиям. В региональном МЧС напоминают, что палы сухостоя и порубочных остатков можно проводить после подачи соответствующей заявки в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области с соблюдением всех норм и правил пожарной безопасности.

В спасательном ведомстве отметили, что за минувшие сутки сотрудниками надзорных органов за нарушения требований пожарной безопасности составлено два административных протокола - в Курске и Щигровском районе.
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