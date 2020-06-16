В Курской области на доплаты медикам, работающим с коронавирусом, направлено почти полмиллиарда рублей

За два месяца их получили более 5 тысяч сотрудников медучреждений

В Курской области медикам, работающим с коронавирусом, за апрель – май направлено 451,8 млн рублей. Доплаты в нашем регионе получили более 5 тысяч сотрудников: поликлиник, скорой помощи и специализированных стационаров.





Работа по перечислению средств на счета работников завершится в ближайшее время, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Стимулирующие выплаты осуществляются как из федерального, так и из регионального бюджетов. Фиксированные выплаты по постановлению правительства получили более 3,4 тысяч медработников. Речь идет о сотрудниках среднего и младшего медперсонала, а также водителях скорой помощи. Из регионального бюджета доплатили более чем 2 тысячам медиков: сотрудникам ковидных стационаров, патолого-анатомического бюро и судмедэкспертизы, централизованной лаборатории. Из областной казны на это выделили 45,7 млн рублей.





Также отмечается, что в региональном комитете здравоохранения рассмотрели все обращения, поступившие на горячую линию по вопросам стимулирующих выплат. Туда обратились 283 человека.