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Рекордное число пациентов вылечились от коронавируса за минувший день в Курской области

При этом выявлено еще 60 заболевших

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В Курской области выявлено еще 60 случаев коронавируса. Всего на сегодня зафиксировано 4118 заболевших. Рекордное число пациентов за минувший день выписано - 108, а всего вылечились уже 2280 курян. О новых смертях не сообщается. 

Под медицинским наблюдением остаются 1816 пациентов: 163 – в инфекционной больнице имени Семашко, 99 – в 6-й горбольнице, 78 – в городском роддоме, 65 – в БСМП, 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1. 1392 –лечатся дома под контролем врачей. 
 
Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 368 человек. Снят карантин с 6 766 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 161 человек. 

Курские лаборатории провели 79 373 тестов на COVID-19, в том числе за 15 июня -  1393 исследования. Также сделано 389 исследований на антитела к коронавирусу.
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