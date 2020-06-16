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Курская область. Региональными выплатами на подростков Пенсионный фонд заниматься не будет

Этим вопросом займутся органы соцзащиты

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Курским семьям выплатят по три тысячи на подростков 16-17 лет. Об этом накануне объявил губернатор. Речь идет о региональной мере поддержки, она будет единовременной и заявительной. Но снова штурмовать Пенсионный фонд с заявлениями не надо. Он к этому вопросу отношения не имеет.

В курском отделении Пенфонда подчеркнули, что этими пособиями не занимаются - это не в их компетенции, так как выплаты будут производиться из областного бюджета. Этим вопросом займутся органы соцзащиты. 

Нормативная база и механизм выплаты сейчас прорабатываются. Вся необходимая информация о получении пособия появится на сайте администрации Курской области, а также в СМИ.
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