Курская область. Региональными выплатами на подростков Пенсионный фонд заниматься не будет

Этим вопросом займутся органы соцзащиты

Курским семьям выплатят по три тысячи на подростков 16-17 лет. Об этом накануне объявил губернатор. Речь идет о региональной мере поддержки, она будет единовременной и заявительной. Но снова штурмовать Пенсионный фонд с заявлениями не надо. Он к этому вопросу отношения не имеет.





В курском отделении Пенфонда подчеркнули, что этими пособиями не занимаются - это не в их компетенции, так как выплаты будут производиться из областного бюджета. Этим вопросом займутся органы соцзащиты.





Нормативная база и механизм выплаты сейчас прорабатываются. Вся необходимая информация о получении пособия появится на сайте администрации Курской области, а также в СМИ.