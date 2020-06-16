На курских дорогах в ДТП пострадали пожилой мопедист и молодой мотоциклист

Аварии произошли в Кореневском районе и в Курске

15 июня примерно в 13 часов в поселке Коренево произошло ДТП с участием 71-летнего мопедиста.





Как сообщили в ГИБДД, на улице Базарная, рядом с домом 34, 33-летняя женщина на автомобиле «КИА» допустила столкновение с мопедом «ДЕЛЬТА», под управлением пенсионера. В результате ДТП водителя мопеда госпитализировали с травмами.





Еще одна авария с участием двухколесного транспорта и автомобиля произошла вечером в Курске, напротив д. 2 "А" по 1-му Весеннему проезду. В начале девятого 52-летний водитель «Ниссана», двигаясь со стороны п. Подлесный в направлении 1-го Весеннего проезда, допустил столкновение со встречным мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого был 29-летний мужчина. В результате мотоциклист получил травмы. Отмечается, что водители были трезвыми.