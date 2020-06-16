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Лента новостей / Происшествия

На курских дорогах в ДТП пострадали пожилой мопедист и молодой мотоциклист

Аварии произошли в Кореневском районе и в Курске

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15 июня примерно в 13 часов в поселке Коренево произошло ДТП с участием 71-летнего мопедиста. 

Как сообщили в ГИБДД, на улице Базарная, рядом с домом 34,  33-летняя женщина на автомобиле «КИА» допустила столкновение с мопедом «ДЕЛЬТА», под управлением пенсионера. В результате ДТП водителя мопеда госпитализировали с травмами.

Еще одна авария с участием двухколесного транспорта и автомобиля произошла вечером в Курске, напротив д. 2 "А" по 1-му Весеннему проезду. В начале девятого 52-летний водитель «Ниссана», двигаясь со стороны п. Подлесный в направлении 1-го Весеннего проезда, допустил столкновение со встречным мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого был 29-летний мужчина. В результате мотоциклист получил травмы. Отмечается, что водители были трезвыми.




ФОТО - АВТОКАДР_46
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