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Лента новостей / В России

Половина страны в опасности: вечная мерзлота стала одной из главных угроз для предприятий Арктики

Стала известна основная причина разлива дизельного топлива, который произошел 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3.

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Ее сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС). Владимир Путиным 3 июня объявил режим ЧС федерального уровня в городе, а уже к 5 июля разлив удалось локализовать.  

Оказалось, что грунт в Арктике был разморожен из-за глобальных климатических процессов, вызывающих комплексное повышение температуры: большой объем воды подтопил опоры хранилища №5.

«Связано это, мы будем еще разбираться, есть большая вероятность, что с растоплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне», – приводит текст выступления Дмитрия Кобылкина газета ВЗГЛЯД.

По словам министра, собрано более 30,6 тыс. кубометров водонефтяной смеси и 84 тыс. тонн грунта. На месте работают 705 человек и 303 единицы техники – экологи, нефтяники и спасатели. Они займутся выяснение влияние разлива на экосистему и разработают комплекс мер по восстановлению местной природы. Планируется разработать мониторинг состояния водоплавающих птиц и рыбы. Кроме того, в поправках в Конституцию есть указания на расширение полномочий правительства, чтобы предпринимать комплекс мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду».
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