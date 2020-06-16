Половина страны в опасности: вечная мерзлота стала одной из главных угроз для предприятий Арктики

Стала известна основная причина разлива дизельного топлива, который произошел 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3.

Ее сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС). Владимир Путиным 3 июня объявил режим ЧС федерального уровня в городе, а уже к 5 июля разлив удалось локализовать.Оказалось, что грунт в Арктике был разморожен из-за глобальных климатических процессов, вызывающих комплексное повышение температуры: большой объем воды подтопил опоры хранилища №5.«Связано это, мы будем еще разбираться, есть большая вероятность, что с растоплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне», – приводит текст выступления Дмитрия Кобылкина газета ВЗГЛЯД.По словам министра, собрано более 30,6 тыс. кубометров водонефтяной смеси и 84 тыс. тонн грунта. На месте работают 705 человек и 303 единицы техники – экологи, нефтяники и спасатели. Они займутся выяснение влияние разлива на экосистему и разработают комплекс мер по восстановлению местной природы. Планируется разработать мониторинг состояния водоплавающих птиц и рыбы. Кроме того, в поправках в Конституцию есть указания на расширение полномочий правительства, чтобы предпринимать комплекс мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду».