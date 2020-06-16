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Лента новостей / В регионе

В Курске два рецидивиста украли у дорожников технику

Пока рабочие трудились, грабители наблюдали и выжидали подходящий момент

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На курских дорогах продолжаются ремонтные работы. Например, сейчас прокладывают асфальт на улице Ольшанского. Однако пока дорожники перед укладкой уплотняли грунт, у них похитили вибрационную машину стоимостью порядка 80 тысяч рублей. Бригадир обратился в полицию. 

Выяснилось, что рабочие оставили технику без присмотра, отлучившись на несколько минут. Стражи порядка нашли злоумышленников. Ими оказались два ранее судимых жителя Курска. Они признались, что все это время наблюдали за работой бригады. Выждав момент, когда все уйдут,  перетащили аппарат в гараж, а затем продали его.

Возбуждено уголовное дело. Похитителям дорожной техники грозит до 5 лет лишения свободы.
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