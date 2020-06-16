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Курская мэрия предоставит рекламщикам отсрочку по арендной плате

Также снизят размер базовой ставки

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Администрация Курска решила поддержать представителей рекламного бизнеса - им предоставят отсрочку по арендным платежам ща размещение рекламных конструкций. Об этом, в частности, рекламщики просили мэрию в мае на видеосовещании по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии.  

В мэрии их услышали. При этом, в первую очередь речь идет о предпринимателях, которые заключили договоры с городским комитетом архитектуры и градостроительства договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города, или государственная собственность на которые не разграничена.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, в течение 7 рабочих дней со дня обращения с предпринимателями заключат дополнительные соглашения.  Отсрочка внесения арендной платы предусмотрена за три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года равными частями в сроки, предусмотренные договором, или на иных условиях по согласованию сторон, но не позднее 1 октября.

Снизят и размер базовой ставки. С 1 апреля и до конца года она будет применяться с понижающим коэффициентом 0,75 и составит 83 руб. 63 коп. вместо 111 руб. 50 коп.
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