Алексей Горшков присоединится к «сине-белым» в статусе тренера по физподготовке

Тренерский штаб курского «Авангарда» пополнил специалист из «Тамбова». Алексей Горшков присоединится к «сине-белым» в статусе тренера по физподготовке. Как сообщает пресс-служба курского клуба, до этого он работал с основной командой ФК «Тамбов» в ФНЛ и в РПЛ, а также с молодежной командой «Тамбова». Там контракт тренера истек и он искал интересные варианты для продолжения тренерской деятельности.





«Предложение поработать в связке с Игорем Беляевым в ФК «Авангард» показалось интересным вариантом, - говорит Алексей Горшков.