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Лента новостей / Спорт

Тренерский штаб курского «Авангарда» пополнил специалист из «Тамбова»

Алексей Горшков присоединится к «сине-белым» в статусе тренера по физподготовке

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Тренерский штаб курского «Авангарда» пополнил специалист из «Тамбова». Алексей Горшков присоединится к «сине-белым» в статусе тренера по физподготовке. Как сообщает пресс-служба курского клуба, до этого он работал с основной командой ФК «Тамбов» в ФНЛ и в РПЛ, а также с молодежной командой «Тамбова». Там контракт тренера истек и он искал интересные варианты для продолжения тренерской деятельности. 

«Предложение поработать в связке с Игорем Беляевым в ФК «Авангард» показалось интересным вариантом, - говорит Алексей Горшков.
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