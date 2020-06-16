В апреле 2020-го куряне чаще заключали браки, чем годом ранее

Зато больше половины будущих молодоженов, планировавших свадьбу на май, торжество перенесли

В апреле этого года органы ЗАГС Курской области зарегистрировали 245 браков - это на 7% больше, чем в апреле 2019-го. А вот в мае 2020-го поженились всего 119, что на 66% меньше, чем год назад. Такие показатели объясняются тем, что куряне соблюдали режим самоизоляции и большинство пар отказались от проведения регистрации, перенеся свадьбу на более поздние даты. Почти половина будущих молодоженов перенесли торжества на август, сентябрь и октябрь.





Напомним, регистрация заключения брака с 1 июня может проходить в торжественной обстановке, но все еще без присутствия гостей. Заявление можно подать через портал госуслуг.