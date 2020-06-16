С начала лета на курских водоемах утонули три человека

На неофициальных пляжах оборудовали спасательные посты

Купальный сезон в Курской области официально открылся с двухнедельным опозданием - накануне, 15 июня. Однако куряне начали его намного раньше. С начала лета на курских водоемах произошло 4 несчастных случая: утонули 3 человека, одного удалось спасти. Об этом сообщают в региональном МЧС.





Все несчастные случаи зарегистрированы в не оборудованных для купания местах. Организация пляжа в таких местах невозможна по техническим причинам, но люди привыкли купаться именно там, отмечает заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Александр Филаткин. Однако о безопасности курян спасатели заботятся и на таких неофициальных пляжах оборудовали 30 спасательных постов. Там дежурят обученные спасательному делу специалисты ВОСВОД со спасательными средствами. В этом году к тридцати имеющимся постам добавятся еще два.