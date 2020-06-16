  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

С начала лета на курских водоемах утонули три человека

На неофициальных пляжах оборудовали спасательные посты

Читайте также

Купальный сезон в Курской области официально открылся с двухнедельным опозданием - накануне, 15 июня. Однако куряне начали его намного раньше. С начала лета на курских водоемах произошло 4 несчастных случая: утонули 3 человека, одного удалось спасти. Об этом сообщают в региональном МЧС. 

Все несчастные случаи зарегистрированы в не оборудованных для купания местах. Организация пляжа в таких местах невозможна по техническим причинам, но люди привыкли купаться именно там, отмечает заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Александр Филаткин. Однако о безопасности курян спасатели заботятся и на таких неофициальных пляжах оборудовали 30 спасательных постов. Там дежурят обученные спасательному делу специалисты ВОСВОД со спасательными средствами. В этом году к тридцати имеющимся постам добавятся еще два.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В апреле 2020-го куряне чаще заключали браки, чем годом ранее

Тренерский штаб курского «Авангарда» пополнил специалист из «Тамбова»

Курская мэрия предоставит рекламщикам отсрочку по арендной плате

В Курске два рецидивиста украли у дорожников технику

Под Курском дорогу не поделили мотоциклист и велосипедистка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске