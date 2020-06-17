В Курске приступили к укладке асфальта на улице Пучковка

Там заменят более 3,5 километров дорожного полотна от ул. 50 лет Октября до ул. Карла Маркса

В Курске продолжаются работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году самые масштабные работы развернутся на улице Пучковка. Там заменят более 3,5 километров дорожного полотна от ул. 50 лет Октября до ул. Карла Маркса.





Дорожники уже выполнили фрезерование дорожного полотна и заменили бортовой камень.





Накануне рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы будут проходить по вечерам, когда автомобильный трафик на дороге минимален.