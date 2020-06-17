В Курске от коронавируса умер 48-летний мужчина

За день выявлено еще 63 заразившихся

Еще у 63 курян подтвержден коронавирус. Всего в Курской области зарегистрировано 4181 случаев заражения. Выписан за день 61 пациент, а всего выздоровел 2341 человек. Умер еще один пациент - 48-летний мужчина. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.





Под медицинским наблюдением остаются 1817 пациентов: 159 – в инфекционной больнице имени Семашко, 95 – в 5-й горбольнице, 70 – в городском роддоме, 62 – в в БСМП. Еще 25 человек лечатся в 1-й горбольнице Железногорска и 1406 – дома под контролем врачей.





Также на домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 329 человек. Снят карантин с 6852 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 161 человек.





Курские лаборатории провели 81 419 тестов на COVID-19, в том числе за 16 июня - 1 745. Кроме этого сделано 480 исследований на антитела к коронавирусу.