В Курске презентовали городской дизайн-код

Уже до конца года дизайн-код должен преобразить улицу Ленина, а через два года изменения коснутся всего города

О Курске без пестрой рекламы и без кондиционеров на фасадах зданий рассказали разработчики городского дизайн-кода. Документ, который должен установить единые правила оформления городской среды, презентовали в областном центре. Процедура общественного обсуждения свода правил и рекомендаций, а также его утверждения - еще впереди. Но, вместе с тем, уже до конца года дизайн-код должен преобразить улицу Ленина, а через два года изменения коснутся всего города, сообщает телеканал « ТАКТ ».





Разработка дизайн-кода Курска началась летом прошлого года. Цель - сформировать уникальный облик и подчеркнуть культурную и историческую индивидуальность областного центра. Сделать это можно лишь решив проблему «визуального мусора». Таким образом, дизайн-код – это свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок, рекламы, фасадов и прилегающих территорий. Но разработчики документа, часть которого презентовали 15 июня, отмечают – хотят сделать нечто более значительное.





Ксения Деева, архитектор -

«В социологии есть такой термин, как воспитание средой. И тот самый документ, над которым мы сейчас работаем, который внедряем, он способен поменять нас самих в ближайшем будущем. Не случайно созвучие термина дизнайн-код с термином дресс-код. Ведь дресс-код появляется тогда, когда нам нужно установить определенные правила внешнего облика. И очевидно, это требуется и Курску в настоящий момент».





В настоящее время черты завершенности обрели две из четырех книг дизайн-кода. Они касаются внешнего облика фасадов зданий города. И речь не только о рекламе и вывесках, устанавливаются также требования к кондиционерам. В определенных зонах города они должны будут размещаться только на задних фасадах. В других частях города возможны варианты.





Ксения Деева, архитектор:

«Конечно, мы не можем принудить всех жителей жилой застройки избавиться от кондиционеров, избавиться от них на главных фасадах. Но что касается нового строительства, то, однозначно, эти рекомендации должны носить уже обязательный характер. Если это уже имеющееся здание, но не в зоне строгой регламентации, то рекомендательный характер».





О результатах своей работы специалисты областного Центра компетенций рассказывали больше часа. Подчеркивали, насколько важным является то или иное решение для города. Вместе с тем, присутствующие поинтересовались, есть ли время для вдумчивого изучения презентованного документа. Советник губернатора поспешила успокоить.





Анна Коновалова, советник губернатора Курской области :

«Мы не просто сейчас вам рассказали про дизайн-код и завтра его утвердили. Нет, ни в коем случае. Нам еще предстоит процедура публичных слушаний, а это значит, что в течении 30 дней, когда Курское городское Собрание вынесет на обсуждение данный регламент, все жители смогут почитать, ознакомиться, внести свои пожелания и предложения. И мы уже с разработчиками дальше рассмотрим, что действительно можно воплотить в жизнь».

Впрочем, сообщают в администрации региона, уже в этом году будет реализован пилотный проект на улице Ленина. Для остальных частей города переходный период составит 2 года.