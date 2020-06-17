Обращениями и жалобами курян займется Центр управления регионом

Центр управления регионом объединит в одну систему все каналы поступления обращений от жителей области в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Центр будет анализировать и систематизировать жалобы и предложения курян, а также отслеживать сроки и качество их решения.
Управленческая модель в Центре будет состоять из четырех этапов: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем – информируем», говорит заместитель губернатора Вячеслав Берзин. По его словам, на первом этапе создается карта проблем жителей области с выявлением точек напряженности. На втором - о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно ее решают. Третий этап предполагает предотвращение аналогичных проблем в будущем, четвертый – оперативно информирует людей об изменениях в регионе.
ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ