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Лента новостей / В регионе

53-летнюю курянку обокрал молодой приятель

Женщина познакомилась с ним на улице и отправилась к нему в гости

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53-летняя жительница Курска обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что познакомилась на улице с молодым человеком, который пригласил ее к себе в гости. В ближайшем магазине они купили продукты и спиртное и организовали дома застолье, а спустя несколько дней курянка обнаружила, что с ее карты исчезли 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, к исчезновению денег оказался причастен новый знакомый. Молодой человек признался, что создал на своем телефоне приложение мобильного банка своей новой знакомой и перевел деньги на свой счет. Пароль от онлайн-кабинета он запомнил, когда женщина оплачивала товар в магазине. 

Возбуждено уголовное дело. Курянин находится под подпиской о невыезде.
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